Gaziantep'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde öğretmen Oğuzhan S.'nin bir öğrencisini darbedip bağırdığı anlar kameraya yansıdı. Tepki çeken görüntüler sonrası Oğuzhan S. açığa alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şehit Sinan Akdemir İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Oğuzhan S., derste bir öğrencisinin boğazını sıkıp, bağırdı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayın ardından idari soruşturma başlattı.
"AÇIĞA ALINMIŞTIR"
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmen ile ilgili ivedi bir şekilde incelemeler başlatılmış, şahıs hakkın soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır" denildi.
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