Öğretmen Cumhuriyet'e anlattı: Milyonlarca çocuk, ekonomik yetersizlikler yüzünden derslere aç giriyor
Milyonlarca çocuk ekonomik yetersizlikler yüzünden derslere aç giriyor. Cumhuriyet'e konuşan İzmir Kadifekale’deki bir ortaokuldaki rehberlik öğretmeni, "Öğrenciler evden beslenme getiremiyor değil, öğrenciler yoksulluktan okula devam edemiyor” dedi.
Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar erken saatlerde başlayan derslerine kahvaltı yapmadan gidiyor. Okulda da çoğunluğu ekonomik gerekçelerle yeterli beslenemeyen bu öğrenciler, derslerinden geri kalıyor ve anlama güçlüğü yaşıyor.
İzmir Kadifekale’deki bir ortaokuldaki rehberlik öğretmeni, öğrencilerin yeterli beslenemedikleri için derslere odaklanamadıklarını ve buna bağlı olarak da okul başarılarının düştüğünü kaydetti. İsminin açıklanmasını istemeyen öğretmen, “2022/2023 yılı eğitim-öğretim yılının alt sınıf için zorlu ve sert geçeceğini öngörüyorduk. Ancak bu yıl başka bir yoksulluk boyutu yüzümüze tokat gibi çarptı. Öğrencilerin değil öğretmenlerin de kantin fiyatlarına mesafeli durduğu bir yıldan bahsediyorum. Öğrenciler evden beslenme getiremiyor değil, öğrenciler yoksulluktan okula devam edemiyor” dedi.
Belirli sayıda öğrencinin beslenme ücretinin öğretmenler tarafından karşılanabildiği durumlar olduğunu da belirten öğretmen, “Fakat bu yeterli olamıyor. Öğrencilerin en azından okulda yeterli beslenmelerini sağlayacak, sandviç, süt, kuruyemiş gibi paketlerin oluşturularak dağıtılmasının bir nebze olsun rahatlatacağını düşünüyorum” diye konuştu.
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