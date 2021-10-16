Gaziantep'te öğrencisiz okullar harabeye döndü

16 Ekim 2021 Cumartesi, 16:46

Camları kırılan, kapıları sürekli açık olan okulların sınıflarındaki sıralar ve masalar çürümeye yüz tuttu. Okulun önündeki Atatürk büstünün de yerinden sökülerek, sınıflardan birinde bir sıranın üzerine bırakıldığı görüldü.

Mahallelilerin, “Bu yapılar okul olarak kullanılmayacaksa elden geçirilerek mahallelerde kurs, ev kadınlarına meslek edindirme gibi amaçlarla kullanılabilir. Yazık, boş yere hem yapılar, hem de içerisindeki malzemeler çürüyüp gidiyor” yönündeki şikayetleri üzerine Gaziantep Valiliği’nin inceleme başlattığı öğrenildi.