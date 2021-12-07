Gaziantep'te öldürülen Behiye Çakır'ın ailesi Behiye için adalet arıyor

07 Aralık 2021 Salı, 20:02

Olay, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çakır, bir süredir 500 lira nafaka yüzünden tartışma yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'ı bıçaklayarak öldürdü. Behiye Çakır'ın kardeşi Şakir Polat, ablasının Ali Çakır tarafından maruz kaldığı şiddet sürecini ve cinayet gününü Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'e anlattı.

''NAFAKADAN VAZGEÇMEZSE VURURUM''

Ablasının uzun süredir şiddete maruz bırakıldığını ve yeğenlerine dahi kandisinin baktığını belirtti. ''Çocukları da dövüyordu ve ablam araya giriyordu. Karakola da gittik. Başını değnekle yaralamıştı ablamın. Daha önceden erkek kardeşini ve babasını da vurdu. Yaklaşık dokuz ay önce boşanma davası açıldı. Mahkemeye çıktığında hakime Behiye Çakır'a nafaka vermeye razıyım dedi. Sonra birilerine telefon açtırdı, vazgeçtiğini söyledi. Nafakadan vazgeçmezse vururum dedi'' ifadelerini kullandı.

Ablasına ev tuttuğunu ve Ali Çakır'ın olay günü ablasını takip ettiğini söyleyen Polat, ablasının kaçmaya çalıştığını ancak kapıyı kapatamadığını belirtiyor.

''ÖLDÜRMEYE GİDİYORUM''

''Eşiğe düşüyor. Hiçbir şey demeden ablamı 12 yerinden bıçaklıyor. Ablam yere yığılıyor. Hastaneye yatırıldı. Ameliyat oldu, sekiz gün boyunca hastanede durdu. Sonrasında yaşamını yitirdi. Yüzü gülmedi. Kara toprağa verdik ablamı. İfadesi alındı şahsın ve şu an tutuklu yargılanıyor. Zaten inkar da ediyor. Duruşmamızı ve mahkemeye çıkmasını bekliyoruz. Biz ayrı dursunlar, zarar gelsin istemedik. Yine geldi bizi buldu'' ifadelerini kullanan Polat, Ali Çakır'ın evden çıkarken ailesine ''ben öldürmeye, sonra da avukatı vurmaya gidiyorum'' dediğini belirtti.

Ali Çakır'ın cinayetten sonra polis noktasına gittiğini ve cinayeti itiraf ettiğini belirten Polat, ablası için adalet aramaya devam edeceğini ifade etti.