17 Kasım 2021 Çarşamba, 00:38

Gaziantep’te bir günde iki kadın cinayeti işlendi.

Bugün sabah saatlerinde, Şehitkamil’e bağlı Belkıs Mahallesi’nde boş bir arazide ölü bulunan kadının 41 yaşındaki Neslihan Kaya olduğu tespit edildi. Neslihan Kaya’nın cenazesini otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından teslim almaya gelen kardeşi Aslı Kaya, “Kardeşimi vahşice öldürenlerin bulunarak cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Neslihan Kaya'nın cenazesi, Nurdağı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Neslihan Kaya’yı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, Gaziantep’te bir kadın daha öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Meral Mas eşi Hasan Mas tarafından silahla vuruldu. Çevredeki yurttaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Meral Mas yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Mas gözaltına alınırken, Meral Mas'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.