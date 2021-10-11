Beylikdüzü'nde kadın cinayeti
Beylikdüzü'nde karısını silahla öldürüp başında bekleyen kişi gözaltına alındı.
Olay saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak karakola götürdü. Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın yerine geçebilecek isim
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri
- Gaziantep’e havan saldırısı
- Erdoğan kimin cumhurbaşkanı?
- Öğrenci servisi devrildi
- Avrupa’daki yurttaşlardan Erdoğan'a 'yanıt'
- Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!
- Aşıya rağmen vaka neden yükseliyor diyenlere sert yanıt!
- Piyasaların gözü saat 14.00'te