Kayseri'de kadın cinayeti: Tartıştığı kızını öldürdü
Kayseri'nin Talas ilçesinde Basri Karakulak (65), tartıştığı kızı Şahinder Karakulak'ı (40) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Tablakaya Mahallesinde meydana geldi. Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Basri Karakulak, mutfaktan aldığı bıçakla 2 çocuk annesi kızını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Şahinder Karakulak'ın öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şahinder Karakulak'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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