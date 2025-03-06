Gaziantep'te polis memuru ağabey kardeşlerine kurşun yağdırdı!
Şehitkamil ilçesinde Mesut K. adlı polis memuru, tartıştığı kardeşleri Murat ve Mehmet K.'yi silahla yaraladı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis memuru gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde polis memuru Mesut K. ile Pancarlı Mahallesi'nde taksicilik yapan kardeşleri Murat K. ve Mehmet K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut K., kardeşlerini tabancayla yaraladı.
Yaralı kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Mesut K. ise, gözaltına alındı.
Etiketler: #gaziantep #kardeş #Polis memuru #ağabey
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