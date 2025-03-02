Sivas'ta 'kardeş' vahşeti! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Sivas'ta tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi'nde B.D. (16) ile ağabeyi S.F.D. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, ağabeyi S.F.D'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.F.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, B.D'yi gözaltına aldı.
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