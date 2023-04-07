Gaziantep'te 'çöp atma' kavgası: 1'i polis 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te, iki aile arasında 'çöp atma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında "çöp atma" meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü
Kısa sürede büyüyen tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; husumetli ailelerin üyelerinden polis memuru Mehmet Ali Kuş (35) ile Ali Çekiç (23) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru Mehmet Ali Kuş Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne, Ali Çekiç ve diğer 2 yaralı ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ali Kuş ve Ali Çekiç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tedaviye alınan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal'dan yıllar sonra gelen 'Fox TV' itirafı!
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Sosyal medyadan küfür kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı
- Gündem oldu: AKP'li belediye başkanını kimse anlamadı!
- Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı!
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!