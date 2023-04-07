Gaziantep'te 'çöp atma' kavgası: 1'i polis 2 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:45

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:58

Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında "çöp atma" meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü

Kısa sürede büyüyen tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; husumetli ailelerin üyelerinden polis memuru Mehmet Ali Kuş (35) ile Ali Çekiç (23) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru Mehmet Ali Kuş Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne, Ali Çekiç ve diğer 2 yaralı ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ali Kuş ve Ali Çekiç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tedaviye alınan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.