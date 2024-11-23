Gaziantep’te sahte zeytinyağı operasyonu
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla, piyasa değeri yaklaşık 810 bin TL olan bin 800 litre sahte zeytinyağına el koydu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Şehitkamil ilçesinde A.G. isimli bir şahsın sahte zeytinyağı üreterek piyasaya sürdüğüne dair elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliye ait aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan incelemelerde satışa hazır halde bulunan sahte zeytinyağları ele geçirildi.
Olayla ilgili A.G. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen ürünlerden numune alarak detaylı inceleme başlattı. Sahte ürünlere ise el konuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Aydın Dağları'nda son yılların en verimli hasadı yapıldı
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
- 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu: Nusret'e de satıyor
- Yıkılması gerekiyor!
- Ünlü markanın adı bir kez daha listede!
- CHP'den duruşma sonrası ilk açıklama