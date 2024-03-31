Gaziantep'te seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Şahin ve Ertürk ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Gaziantep yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Gaziantep'te seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Gaziantep yerel seçim sonuçları....
Gaziantepliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Gaziantep'te seçimi hangi aday kazandı?
GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Muzaffer Ertürk, AKP'den Fatma Şahin, İYİ Parti'den Yaşar Sağlam, Zafer Partisi'nden Mehmet Pamuk, Saadet Partisi'nden Ahmet Cengiz, Yeniden Refah Partisi'nden Şükrü Yılmaz, Vatan Partisi'nden Mustafa Gökçayır ve DEM Parti'den ise Selman Tutumlu Gaziantep belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.
GAZİANTEP'TE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Gaziantep'te "Muzaffer Ertürk, Fatma Şahin, Yaşar Sağlam ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
Gaziantep 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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