Gaziantep’te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep'te jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 12 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:06

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası Nurdağı, Nizip, Oğuzeli, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde belirlenen 12 adrese operasyon düzenlendi.

12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 10 ruhsatsız av tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 49 av tüfeği fişeği ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

 


Etiketler: #Jandarma #gaziantep

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