Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

31 Mart 2022 Perşembe, 11:56

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser satmak istendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, tarihi eser taşındığı belirtilen, plakası açıklanmayan aracı Şahinbey ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramada; tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, emniyete götürülürken, 7 obje ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

