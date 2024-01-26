Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yaklaşık 5 ay süren takibin ardından 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nizip Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Silifke'de sürpriz hasat: Tanesi 2,5 liradan satılıyor
- Malatya'da korkutan deprem!
- İstanbul adayı belli oldu!
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- 'Hizbullah denen terör örgütü...'
- Bakanlıktan ilk açıklama!
- Survivor kim elendi?