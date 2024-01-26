Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:31
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
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Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yaklaşık 5 ay süren takibin ardından 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nizip Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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