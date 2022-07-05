Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

05 Temmuz 2022 Salı, 12:31

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

RUHSATSIZ TABANCAYA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramada, 115 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.