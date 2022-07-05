Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 12:31
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

RUHSATSIZ TABANCAYA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramada, 115 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.


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