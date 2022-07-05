Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.
RUHSATSIZ TABANCAYA EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramada, 115 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
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