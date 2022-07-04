Avcılar'da uyuşturucu parası için annesine saldırdı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:49

Avcılar'a bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köroğlu Sokak'ta, uyuşturucu kullandığı öğrenilen U.C.B. (26), annesi Fatma Şimşek'ten para almak istedi. Parası olmadığını söyleyen annesine sinirlenen U.C.B., evdeki eşyalar arasında bin lira para buldu. Kendisini engellemek isteyen annesine tabak fırlatarak yaralayan U.C.B., parayı alarak kaçtı.

Bir kadının evinde rehin alındığı ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Kolundan ve ayağından yaralanan anne Fatma Şimşek'e ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansa hastaneye götürüldü.

Yıllar önce eşinden boşandığını, oğlunun uzun süredir uyuşturucu kullanıp, sattığını anlatan Şimşek, "Para istedi, yok deyince sinirlendi" dedi. U.C.B. hakkında uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, U.C.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Fatma Şimşek'in kardeşi Halil Şimşek, uyuşturucu kullanan kişilerin kontrol altında tutulmamasına tepki göstererek "Polis yakalıyor, onlar hemen serbest bırakılıyor" dedi.



