Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı

Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:24
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarada 175 kök kenevir, 78 gram esrar, 30 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorgularına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecek.


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