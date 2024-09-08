Gaziantep'te yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:14

Güncelleme: 08.09.2024 - 11:15

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Ekipler, ülkeye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenlerin Gaziantep'ten başka bir ile götürüldüğünün ihbarının alınması üzerine, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde yol kontrol noktasında çalışma yaptı.

Bu kapsamda durdurulan minibüs ve motosiklet sürücüsü H.H. ve A.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan göçmen kaçakçılığında kullanılan araç ve motosiklete el konuldu.