Gaziantep'te 'yasa dışı bahis' operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep'te, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bulunan 5 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 12 cep telefonu, 6 hard disk, 3 dizüstü bilgisayar gibi materyallere de el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynanmasının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, savcılık kararıyla kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
MATERYALLERE EL KONULDU
Adreslerdeki aramalarda; 5 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 12 cep telefonu, 6 hard disk, 3 dizüstü bilgisayar, bir miktar para ile çok sayıda ziynet eşyası ve yasa dışı bahisle ilgili kişilerin bilgilerinin bulunduğu ajanda ele geçirildi.
Yasa dışı bahis oynatan ve oynadığı belirlenen, ismi açıklanmayan 15 kişi de gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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