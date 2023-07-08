Gaziantep'te yasadışı silah imalatı ve ticaretine 3 tutuklama

Gaziantep'te, polis ekiplerince yasadışı silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:30
Gaziantep'te yasadışı silah imalatı ve ticaretine 3 tutuklama
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı kişilerin atölye gibi kullandıkları ev ve iş yerlerinde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptıklarını belirledi.

Şüphelileri takibe alan ekipler, savcılık kararıyla 3 şüphelinin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Baskınlarda imalathaneye dönüştürülen ev ve işyerlerinde; 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 98 fişek, 87 tabanca namlusu, 51 tabanca gövdesi, 37 tabanca sürgüsü, 2 silah yapımında kullanılan torna makinesi ve çok sayıda muhtelif silah parçası ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli ise işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


gaziantep Operasyon

İlgili Haberler

3 kardeş öldürülmüştü... Silahlı kavganın firari sanığı yakalandı!

3 kardeş öldürülmüştü... Silahlı kavganın firari sanığı yakalandı!
İstanbul'da dehşet anları... Yol kavgasında silahlar patladı!

İstanbul'da dehşet anları... Yol kavgasında silahlar patladı!
Joe Biden'dan Kimyasal Silahlar Anlaşması'na katılma çağrısı

Joe Biden'dan Kimyasal Silahlar Anlaşması'na katılma çağrısı

En Çok Okunan Haberler