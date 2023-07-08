Gaziantep'te yasadışı silah imalatı ve ticaretine 3 tutuklama

Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:30

Güncelleme: 08.07.2023 - 11:33

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı kişilerin atölye gibi kullandıkları ev ve iş yerlerinde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptıklarını belirledi.

Şüphelileri takibe alan ekipler, savcılık kararıyla 3 şüphelinin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Baskınlarda imalathaneye dönüştürülen ev ve işyerlerinde; 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 98 fişek, 87 tabanca namlusu, 51 tabanca gövdesi, 37 tabanca sürgüsü, 2 silah yapımında kullanılan torna makinesi ve çok sayıda muhtelif silah parçası ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli ise işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.