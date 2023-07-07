İstanbul'da dehşet anları... Yol kavgasında silahlar patladı!
Başakşehir’de yol verme yüzünden çıkan kavgada silahlar patladı. Yaşananalar cep telefonu kameraları tarafından görüntülenirken, bir kişinin aracın üzerinden atlayarak kavgaya dahil olduğu görüldü.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Bahçekent kavşağında dün gece saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre, iki grup arasında yol tartışması yaşandı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. İki grup birbirine saldırmaya başladı. Bir kişi belindeki silahını çıkartarak ateş etmeye başladı.
Yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından görüntülenirken, görüntülerde bir kişinin aracın kaputundan atladıktan sonra silah seslerinin duyulduğu ve çevredeki yurttaşların korku dolu sesleri duyuldu.
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