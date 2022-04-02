Gaziantep’te yurttaşlar ‘fırıncılara’ isyan etti!

02 Nisan 2022 Cumartesi, 12:20

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların sahurda taze ekmek yemelerini sağlayan ve açık olan fırıncılar başta akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle artan maliyetler nedeniyle ekmek dağıtımına son verdikleri öğrenildi.





Uygulama Gaziantep Bakkallar ve Esnaf Odası Başkanı tarafından üyelerine atılan, “Sayın Üyemiz. Ramazan Ayı münasebetiyle fırıncıların artan maliyetlerden dolayı sahurda etmek dağıtımı yapılmayacak olup, bu konunun en kısa sürede çözümü için gerekli çalışmalar yapılarak en kısa sürede sizlere bilgi verilecektir. Hayırlı Razamanlar” mesajıyla duyuruldu.

TEPKİ YAĞIYOR

Uygulamaya vatandaşlar, “Ramazanda sahurda taze ekmek yeme imkanımız oluyordu, sağ olsunlar onu da elimizden aldılar” diye tepki gösterdi.

Bakkallarda kararın gözden geçirilmesini talep etti. Sahurda ekmek dağıtımına siyasilerden de tepki geldi. Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan sosyal medya hesabından, “Gaziantep'te sahurda ekmek dağıtımı olmayacakmış. Tarihe not: Yıl 2022 iktidarda AKP var” mesajıyla tepki gösterdi.

Şehitkamil Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Beyhan Külekçi ise, “Hindistan modeline geçtik. Millet yemeyecek, 2023'te obezite bitecek” şeklindeki mesajıyla uygulamayı takipçileriyle paylaştı.