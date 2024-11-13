Gaziantep’te 'zeytin' hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Gaziantep’te zeytin hırsızlığı yaptığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep’te 'zeytin' hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:11

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında JASAT timlerince Şehitkâmil ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında S.A. isimli şüpheli, zeytin bahçesinden zeytin çaldığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. El konulan yaklaşık 50 kilogram zeytin ise sahibine teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan S.A. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #gaziantep

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