Gaziantep’te FETÖ üyesi şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep’te FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs Nizip ilçesinde saklandığı adrese JASAT timlerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Gaziantep’te FETÖ üyesi şahsı jandarma yakaladı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:25

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Ş.Ö. isimli şüpheli şahıs Nizip ilçesinde saklandığı adrese JASAT timlerince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #fetö #gaziantep

İlgili Haberler

FETÖ üyesi eski astsubay Kırıkkale'de yakalandı

FETÖ üyesi eski astsubay Kırıkkale'de yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 2’si akademisyen, 5 gözaltı... ALES ve YDS soruları gösterildi

Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 2’si akademisyen, 5 gözaltı... ALES ve YDS soruları gösterildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler