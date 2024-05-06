Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 22:11
Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi!
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Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hassa karayolu Ağabeyi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesine seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı.

Feci kaza sonrası 9 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 11 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin 4’ünün öğrenci olduğu öğrenildi.

ÖLENLERİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

9 kişinin ölümü, 2’si ağır 11 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci kazada kimlik tespit yapıldı. Kazada Şükrü Sağlam, Sena Taşkın, Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Gönen ve Sibel Sağlam hayatını kaybetti.

YARALANANLARIN DA KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Feci kazada yaralananların ise Sude Taşkın, Ayşem Yıldırım, Songül Sıla Kılıç, Mehmet Erinmez, Enes Oğuz, Zeynep Gök, Mehmet Sağlam, Samet Saydam, Latif Örs ve Emine Yener olduğu öğrenildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü de vurgulandı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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