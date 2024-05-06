Türk Lirası nisan ayında değer kazandı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:54

Güncelleme: 06.05.2024 - 14:54

Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,67 puan yükselişle 59,77 oldu. Endeks, Mart 2024'te 58,10 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,67 puan artışla 88,97'den 91,64'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,66 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2,13 puan azaldı.