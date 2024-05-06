Türk Lirası nisan ayında değer kazandı
Reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan 2024'te TÜFE bazında 1,67 puan artarak 59,77'ye çıktı.
Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,67 puan yükselişle 59,77 oldu. Endeks, Mart 2024'te 58,10 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,67 puan artışla 88,97'den 91,64'e yükseldi.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,66 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2,13 puan azaldı.
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