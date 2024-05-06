Türk Lirası nisan ayında değer kazandı

Reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan 2024'te TÜFE bazında 1,67 puan artarak 59,77'ye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:54
Türk Lirası nisan ayında değer kazandı
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Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,67 puan yükselişle 59,77 oldu. Endeks, Mart 2024'te 58,10 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,67 puan artışla 88,97'den 91,64'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,66 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2,13 puan azaldı.


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