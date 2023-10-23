Gaziemirliler 100. yılda Atatürk’ün huzuruna çıktı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:23

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:23

İzmi’de Gaziemir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Meclisi’nin üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile beraber Ankara’ya giderek Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı. Beş otobüslük kafileyle düzenlenen geziye, belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Kafile, Türk ulusunun yaşadığı derin acıyı simgeleyen üç kadın ve üç erkek heykeli ile güç ve kudreti temsil eden aslan heykellerinin yer aldığı Aslanlı Yol’dan ilerleyerek Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgâhına ulaştı. Halkın egemenliğinin kabul edildiği, Cumhuriyet yönetiminin kabul edilişinin 100. yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahına gelerek saygılarını sunan heyet, Atatürk’ün mozolesine çiçek sundu. Duygu dolu anlar yaşayan kafile, Ulu Önder’in yolundan ayrılmama sözü verdi.

“YORULMADAN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Atatürk’ün manevi huzuruna çıkmanın gururunu yaşayan Çocuk ve Gençlik Meclisi’nin üyelerine seslenen Başkan Halil Arda, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, sözleriyle, eylemleriyle, yaptıklarıyla yoksul, yorgun bir ulusu ayağa kaldırdı. İleri görüşlülüğü, halkına olan inancı ile kurduğu Cumhuriyet, bugün 100 yaşında. Atamızın emaneti karşısında bize düşen görevi çok iyi biliyoruz. Bizlere öğrettikleri ve vasiyet ettikleri, bugün hepimizin yüreğinde ve aklında yaşıyor ve bizlere rehberlik ediyor. Cumhuriyetin ilkelerine bağlı kalarak laiklik, demokrasi ve çağdaşlık yolunda yorulmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Tek amacımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalmasıdır” diye konuştu.

Başkan Arda ve beraberindeki kafile daha sonra rehberler eşliğinde Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, 1. ve 2. Meclis’i ziyaret ederek, bu tarihi yerler hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından heyet, İzmir’e döndü.