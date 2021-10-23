Gazi’nin anısı ata sporuyla yaşatıldı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 01:29

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ata sporu güreşe olan tutkusu 83 yıl sonra yeniden yaşatıldı. 1933 yılından Ata’nın ölümüne kadar düzenlenen “Ulugazi Yağlı Güreşleri” İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeniden hayata geçirildi. Spor İstanbul’un organizasyonuyla Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen yağlı güreşlere, 8’i altın kemerli 64’ü başpehlivan olan toplam 14 farklı boyda, yaklaşık 500 pehlivan katıldı. 83 yıl sonra düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu.

Tribünler doluydu. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nın yemyeşil zemini harika bir er meydanı oldu. Cazgırlar manilerle müsabakaları başlattı. 19 Eylül Pazar günü sabah 11.00’de başlayan güreş müsabakaları nefes kesti.

Tarihi yağlı güreş müsabakalarına ev sahipliği yapan şehirlerin belediye başkanları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetlisi olarak tribündeki yerlerini aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na eşlik etti. Başpehlivanlar er meydanına çıkıp tribünlerle birlikte başkanları selamladı. Dev Türk bayrağını 10. Yıl Marşı eşliğinde taşıyan pehlivanlar gurur tablosu oluşturdu.

Ardından kura çekimine geçildi. Başkanların himayesinde kuralarını çeken pehlivanlar, müsabakalarda finale çıkıp altın kemeri kuşanmak için zorlu bir mücadeleye girişti. Tüm gün süren zorlu mücadelelerin sonunda 64 başpehlivandan dördü yarı finale kaldı. Er meydanında Mustafa Taş, Recep Kara ile Nedim Gürel de Hüseyin Gümüşalan ile eşleşti. Finalde mücadele edecek isimleri belirleyen yarı final müsabakası nefesleri kesti. Zorlu mücadelenin galipleri Taş ve Gümüşalan oldu. Mustafa Taş ile Hüseyin Gümüşalan finalde karşı karşıya geldi.

Ata’nın anısına yakışır bir şekilde centilmence geçen müsabakalar sonucunda altın kemeri almaya hak kazanan başpehlivan “Hüseyin Gümüşalan” oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahnede başpehlivanların ödüllerini verdi. Kupa, 2 tam altın ve madalya alan başpehlivanların gün boyu mücadelesini verdiği “altın kemer” de İmamoğlu tarafından Hüseyin Gümüşalan’a verildi.

İMAMOĞLU: YAĞLI GÜREŞİMİZ DAHA GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

İmamoğlu “Bugün, tam da burada Gazi’nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği zeki, çevik aynı zamanda akıllı olan sporcu talebi vardı. Bugün onu yaşadık. Seneye daha güzelini yaşayacağız. İnşallah bundan sonra tarihi bir an olacak. Hem Elmalı hem Kırkpınar gibi çok yıllar boyu var olan güreşlerin İstanbul’daki bir simgesi, buradan dünyaya tanıtılan bir penceresi gibi olacak. Seneye inşallah minder güreşini de katacağız bu işin içerisine. O da başka bir kulvarda yürüyecek. Yağlı güreşimiz daha güçlenerek devam edecek. Seneye bu kemer özel bir kemer olacak. Aslında ilki kazanılmış oldu. Bundan sonra yıllar boyu devam edecek. Halk bu işi sevdi. Zaten seviyor. Kendi ata sporu. İnşallah seneye kemerimizi de özel yaptıracağız. Vatandaşımızın içine katan yarışmalarla yapacağız ki vatandaş bu işin sahibi olsun. 16 milyon İstanbul’un güzel anı için bu güzel pehlivanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.