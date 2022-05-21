Gazino önünde silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Uşak'ta bir gazinonun önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Jandarmanın, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
Merkeze bağlı Bozkuş köyündeki gazinoya giden bir grup ile çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle gazino önünde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 grup birbirine tabanca ve av tüfekleriyle ateş etti. Olayda, Y.Ç. ve F.D. ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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