İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası daha geldi. Aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe kimdir? Hakan Bahçetepe neden gözaltına alındı?

HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?

1988 yılında Gaziosmanpaşa’da dünyaya gelen Hakan Bahçetepe, aslen Erzincanlı bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Gaziosmanpaşa’da tamamladıktan sonra, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünden lisans derecesiyle mezun olmuş, ardından aynı üniversitede İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Lise ve üniversite yıllarında en büyük tutkusu olan futbolla yakından ilgilenen Bahçetepe, öğrenim gördüğü okulların futbol takımlarında yer alarak sporu hayatının önemli bir parçası haline getirdi.

İş hayatına Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan Emirağa Çarşısı’ndaki babasının esnaf dükkanında adım atan Bahçetepe, 2015 yılından bu yana kablo sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette üst düzey yönetici olarak görev yapıyor.

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden ve evli olan Hakan Bahçetepe, siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başlamış; ardından 2017-2019 yılları arasında İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 2019-2023 yılları arasında ise Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe, görevine halen devam ediyor.

HAKAN BAHÇETEPE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında beşinci dalga operasyonu bu sabah başlatıldı.

Operasyon kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.