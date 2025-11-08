Gaziosmanpaşa’da cinayet: 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşındaki dedeyi silahla öldürdü

Gaziosmanpaşa'da Y.K. (13) ve A.M.(16) arasında iddiaya göre 'yan bakma' sebebiyle kavga çıktı. Kavgada Y.K.'nın silahla ateş ettiği A.M. bacağından yaralanırken, kavgayı ayırmak için gelen dede Servet Macit hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 13 yaşındaki şüpheli, Fatih'te yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Kasım'da saat 23.20 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K., yan bakma sebebiyle A.M. ile tartıştı. Tartışmayı ayırmak isteyen A.M.'nin dedesi Servet Macit (59), olay yerine geldi. Bu sırada Y.K. önce bıçak çekti, ardından silahla 4 el ateş açtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kurşunların isabet ettiği Servet Macit ağır yaralanırken, torunu A.M. de bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servet Macit kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

13 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ FATİH'TE YAKALANDI

Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Fatih'te yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, şüpheli Y.K.'nın 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti' (TCK 188), 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

'GERİ DÖNÜP GİDERKEN ARKASINDAN 5 TANE SIKIYOR'

Mahalle sakini Celalettin Özçelik, "Herhalde torununu dövmüşler, o da dedesini arıyor. Geliyor buraya. Dedesi de 'yapmayın' diyor. Geri dönüp giderken arkasından 5 tane sıkıyor. Bir tane mermide karşıdaki iş yerine isabet ediyor. İyi bir adamdı" dedi

KAVGA KAMERADA

Y.K. ve A.M. arasında çıkan kavga ve silahla ateş edildiği anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.