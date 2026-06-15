Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın: 3 gecekondu alev alev yandı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Armağan Sokak'ta bir gecekonduda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler önce gecekondu sakinlerini uyandırdı sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALEVLER 2 GECEKONDUYA SIÇRADI

Bu sırada gecekondudan yükselen alevler hemen yanında bulunan 2 gecekonduya sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına iki farklı noktadan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, gecekondularda hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Gecekondulardan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde gecekondulardan alevlerin yükseldiği ve mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişleri ile polis ekiplerinin önlemi yer aldı.