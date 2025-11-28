Gaziosmanpaşa'da seçim sürecinde yaşanan tartışmaya açılan 'yağma' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı

31 Mart 2024 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen ancak seçildikten 10 ay sonra düzenlenen bir operasyonla tutuklanan Hakan Bahçetepe’nin de aralarında bulunduğu 9 kişinin seçim sürecinde yaşanan bir tartışmayla ilgili “yağma”, “kamu görevlisini yaralama” ve “birden fazla kişiyle tehdit” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Bahçetepe'nin avukatının bulunmadığı, kendisinin de SEGBİS'le katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, Gaziosmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın bu dosyayla birleştirilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Bahçetepe iddianamedeki ifadesinde seçim sürecinde 'çok sayıda evrakın çıkarıldığı, İller Bankası'ndan gelen paranın işçi maaşı olarak ayrılması gerekirken, belediyeye iş yapan firmalara ödendiği' yönündeki duyumlarla ilgili dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıci ile aralarında tartışma yaşandığını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü lideri" olarak tanımladığı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın 'etkin pişmanlık' ifadesinin ardından 31 Mayıs’ta düzenlenen 5. dalga operasyonda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de gözaltına alınmıştı. Bahçetepe Haziran ayında ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Aziz İhsan Aktaş" iddianamesi hazırlanırken, sanıklar arasında adı geçmeyen Hakan Bahçetepe'nin dosyası ayrılmıştı.

Bahçetepe hakkında 31 Mart 2024 seçim sürecinde yaşanan bir tartışmayla ilgili yürütülen başka bir soruşturma ise Ağustos ayında tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Hakan Bahçetepe ve beraberindeki 8 sanık için “Birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma”, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralama”, “Birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit” suçlamaları yöneltildi. İddianamenin İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından da ilk duruşma bugün görüldü.

HAKAN BAHÇETEPE DURUŞMAYA KATILAMADI

Sanıklar Bülent Kınık, Halil Çelik, Bayram Tanrıverdi, Şaban Caner Güler, Erkan Başbürboğa, Yılmaz Yavuz, Furkan Ongül ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken Bahçetepe’nin avukatının hazır olmaması ve SEGBİS sistemindeki yoğunluk nedeniyle bağlantı kurulamadı. Duruşma kimlik tespitiyle başladı. Sanık ve avukatlar ilk savunmalarını yaptı. Heyet, ilk duruşmada 14 tanığı dinledi.

Tanık beyanlarına karşı sanık ve avukatlarınının beyanları alındı. Ara kararını kuran mahkeme heyeti, başka dosyadan tutuklu sanık Hakan Bahçetepe'nin bir sonraki duruşmada SEGBİS sistemi işe hazır edilmesine karar verdi ve iki tanık hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Heyet aynı zamanda, Gaziosmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bulunan dosyaya müzekkere yazılmasını ve dosyaların birleştirilerek 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

HAKAN BAHÇETEPE: BELEDİYE İŞLERİNİN AKSAMAMASI ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE BELEDİYEYİ ZİYARET ETMEK İSTEDİK

Hakan Bahçetepe’nin iddianamede yer alan ifadesi ise şu şekilde:

“Ben 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak seçildim, halen görevime devam etmekteyim. İlk sayımda seçimi kazanmamıza rağmen itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı. Bu dönemde kulağımıza belediyeden çok sayıda evrakın çıkarıldığı, İller Bankasından gelen paranın işçi maaşı olarak ayrılması gerekirken, belediyeye iş yapan firmalara ödendiği, belediye başkanlığı görevini yapacak olan kişiyi işten çıkaracağımıza yönelik konuşmalar yapıldığı, bu dedikoduların da çoğunlukla Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıci tarafından yayıldığını öğrendik. Biz bu dedikoduların doğru olmadığını söylemek, belediye personeline motivasyon vermek, belediye işlerinin aksamaması önüne geçmek için arkadaşlarımızla birlikte belediyeyi ziyaret etmek istedik.

"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI FAZLI KORKUT İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR MÜNAKAŞA OLMADI, GAYET MEDENİ BİR ŞEKİLDE KONUŞTUK"

İsmini hatırlamadığım güvenlik yetkilisi bizi Belediye binasına almaya çalıştı, güvenlikte bazı personeller bizi karşıladı, sohbet ettik, duygularını söyleyerek belediyeye girdik. Belediyeye girince odada yapılan denemeler ve genel mali durumla ilgili eksikliklerden anladığım Mali Hizmetler Müdürü Tahsin Uysal’ın odasına gidip ödemeler ve mali durumla ilgili bir görüşme yaptık. Görüşme sırasında odada arkadaşlarımızdan avukatım Süleyman Türker, Bülent Kıdık, Erkan Başgürboğa vardı. Daha sonra tartışmanın başlangıcı Furkan Ongül odaya girdi. Başka birinin olup olmadığını hatırlamıyorum. Bu esnada yanımıza 4 önemli kişi Belediye Başkan Yardımcısı Fazlı Korkut da geldi. Aramızda herhangi bir münakaşa olmadı, gayet medeni bir şekilde konuştuk.

"ALİ ÇAĞRICI 'DEFOLUN GİDİN' ŞEKLİNDE SÖZLER HAKARET ETMEYE BAŞLADI"

Tam ayrılacağımız esnada odayı basarcasına diğer Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı girdi. Tahsin Uysal ve Fazlı Korkut’a neden bunlarla muhatap oluyorsunuz minvalinde çıktı, bize de siz buraya giremezsiniz, defolun gidin şeklinde sözler hakaret etmeye başladı, telefonla bizi çekmeye başladı. Bizi neden çekiyorsunuz, konuşmaya geldik diye birlikte geldiğimiz arkadaşlarla Ali Çağrıcı arasında laf sokuldu. Ev masasının diğer tarafındaydım, fiziken herhangi bir kimse ile temasta olmadım.

"GÖREBİLDİĞİM KADARIYLA İTİŞ KAKIŞ ESNASINDA 2-3 KİŞİNİN TELEFONU DÜŞTÜ"

Avukatım Süleyman Bey de masanın bu tarafından benim yanımdaydı. Görebildiğim kadarıyla itiş kakış esnasında 2-3 kişinin telefonu düştü. İtiş kakış esnasında herhangi birinin diğerine vurduğunu görmedim. Ben de hiç kimseye vurmadım, hakaret de etmedim. Bu esnada Tahsin Uysal ve Fazlı Korkut aileler aracıyla çalışıyordu. Biz daha fazla sorun yaşamaması için belediyeden çıkmak istedik. Bu sefer Ali Çağrıcı ve yanında bulunan 2 belediye personeli bizim binadan çıkmamıza engel oldular. Biz zor da olsa aşağı indik ve arabalarımıza bindik. Bu sefer de dubaları kaldırıp yine çıkmamıza engel oldular.

"ALİ ÇAĞRICI’DAN ŞİKÂYETÇİYİM"

Benim oradaki güvenlikçilerden birinin insiyatif alıp dubaları indirmesiyle binadan araçlarımızla çıkabildik. Diğer araçlar farklı bir yere gitmişti. Diğer araçlar arkalı bir yere gitmişti, ben kendi aracımla seçime gittik. Kapının önünde oturan polislerle hatırlamıyorum. Ancak daha sonradan birinin bulunduğu yerde bulunduğumu söylediler. Bu sırada arkadaşlar kendilerine ait olmayan bir telefonun kendilerine olduğunu fark edip, polisler teslim etmişler. Daha sonra öğrencinin kadrajıyla telefonun Ali Çağrıcı’ya ait olduğunu öğrendim. Tutuklanan kimse bilmiyorum. Ali Çağrıcı’nın binadan çıkmamızı neden engellediğini şu an anlayamıyorum. Birlikte geldiğimiz arkadaşlar bizden önce ait olduğunu düşünerle almış. Ben üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bana yönelik hakaretleri ve bizi belediye binasından çıkartmamasının nedeniyle Ali Çağrıcı’dan şikâyetçiyim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir”

İDDİANAMEDEN...

İddianamede, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe’nin, Bülent Kıdık, Bayram Tanrıverdi, Furkan Ongül, Erkan Başgürboğa, Halil Çelik, Şaban Caner Güler, Yılmaz Yavuz, Altan Aygün ile birlikte kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 2 Nisan 2024'te Hakan Bahçetepe tarafından kazanıldığı düşüncesiyle Gaziosmanpaşa Belediyesi hizmet binasına gittikleri ve Mali Hizmetler Müdürü olan Tahsin Uysal’la görüştükleri ve belediyeden 3. kişilere ödeme yapılmaması yönünde telkinde bulunduklarının anlaşıldığını aktardı.

İddianamede, bu şekilde mali hususlarda emir ve direktifler verdikleri iddiasıyla durumun alınması üzerine dönemin belediye başkan yardımcısı müşteki Ali Çağrıcı’nın olaya müdahil olduğu, Ali Çağrıcı tarafından kesin sonuçların açıklanmaması gerekçe gösterilerek belediyenin terk edilmesi istenmesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığı, çıkan tartışmada müşteki Ali Çağrıcı’nın Hakan Bahçetepe, Bülent Kıdık, Bayram Tanrıverdi, Furkan Ongül, Erkan Başgürboğa, Halil Çelik, Şaban Caner Güler, Yılmaz Yavuz, Altan Aygün tarafından kendisine yönelik hakaret ve tehdit söyleminde bulunulduğu; ayrıca olay esnasında darp edildiği ve telefonunun zorla elinden alındığının ileri sürüldüğü aktarıldı.