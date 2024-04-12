Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: Kıraathanede tartıştılar, sokakta tekme tokat darbettiler!
Gaziosmanpaşa'da kıraathanede başlayan kavga sokağa taştı. Bir gencin tekme tokat darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede, dün akşam saatlerinde bir genç ile kıraathanede oturan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü.
Genç, kıraathanede tartıştığı kişiler tarafından tekme tokat darbedildi. Gencin kaçmasıyla kavga son bulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler kavgaya karışanlara işlem yaparken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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