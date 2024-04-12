Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: Kıraathanede tartıştılar, sokakta tekme tokat darbettiler!

Gaziosmanpaşa'da kıraathanede başlayan kavga sokağa taştı. Bir gencin tekme tokat darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:17
Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: Kıraathanede tartıştılar, sokakta tekme tokat darbettiler!
Abone Ol google-news

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede, dün akşam saatlerinde bir genç ile kıraathanede oturan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü.

Genç, kıraathanede tartıştığı kişiler tarafından tekme tokat darbedildi. Gencin kaçmasıyla kavga son bulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler kavgaya karışanlara işlem yaparken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


gaziosmanpaşa haberleri kavga haberleri bıçaklı kavga haberleri

İlgili Haberler

İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı!

İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı!
Gaziantep'te iki grup arasındaki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 genç öldü

Gaziantep'te iki grup arasındaki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 genç öldü
Bayramın ikinci günü akraba iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bayramın ikinci günü akraba iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

QS konulara göre dünya sıralaması 2024 açıklandı: ODTÜ Petrol 11. sırada

QS konulara göre dünya sıralaması 2024 açıklandı: ODTÜ Petrol 11. sırada
Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı!

Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı!
AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde skandal... Kamera kayıtlarının bulunduğu diskler değiştirildi!

AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde skandal... Kamera kayıtlarının bulunduğu diskler değiştirildi!
Husumetli faytoncular arasında çatışma… Yaralılar var!

Husumetli faytoncular arasında çatışma… Yaralılar var!
MEB’in ‘gizlice yürüttüğü’ müfredat çalışmasının son aşamasına gelindi: ‘Amaç laikliği bitirmek’

MEB’in ‘gizlice yürüttüğü’ müfredat çalışmasının son aşamasına gelindi: ‘Amaç laikliği bitirmek’
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!
Şimşek duyurdu! Döviz geliyor... 5 yıllık işbirliği yürürlüğe girdi

Şimşek duyurdu! Döviz geliyor... 5 yıllık işbirliği yürürlüğe girdi
Korhan Berzeg’den 300 gündür haber yok! Ailesi evini kapattı

Korhan Berzeg’den 300 gündür haber yok! Ailesi evini kapattı