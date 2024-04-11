İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı!

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:42
İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı!
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Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Kavgada E.T., yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


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