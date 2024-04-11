İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:42

Güncelleme: 11.04.2024 - 15:42

Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Kavgada E.T., yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.