Gaziosmanpaşa'da minibüs şoförü beyzbol sopasıyla saldırdı!
Gaziosmanpaşa'da bir minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma beyzbol sopalı saldırıya dönüştü.
Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı.
Yaşanan arbedenin ardından çevredeki yurttaşlar kavgayı ayırdı.
Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.
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