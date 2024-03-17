Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2024 Pazar, 22:45
Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı

Gergin geçen maçta sarı lacivertli oyuncular, orta sahada galibiyet sevinci yaşarken Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı

Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı. Olaya güvenlik güçleri müdahale etti. 

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