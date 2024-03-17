Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.
Gergin geçen maçta sarı lacivertli oyuncular, orta sahada galibiyet sevinci yaşarken Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı. Olaya güvenlik güçleri müdahale etti.
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