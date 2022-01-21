Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın
Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Korku dolu anların yaşandığı okula polis gelerek, baltalı saldırganı gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan daha sonra serbest bırakıldı.
Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı.
Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi. Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Okulun öğrencilerinden Civan Y. "Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" derken Orhan K. ise "Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var" diye konuştu.
Bir veli ise, "Görmedik ama gerçekten korktuk, iyi ki de çocuklarımız erken gelmemiş, yoksa daha kötü bir şey olabilirdi" ifadelerini kullandı.
SERBEST KALDI
Polis ekipleri okula gelerek saldırgan E.Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
E.Y.'nin "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.
Zanlı ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Kar kapıya dayandı! İstanbul'da trafik kilitlendi
- Futbol efsanesi Pele, yeniden hastaneye yatırıldı!
- Boğaz hattında hava kapkara!
- Erdogan may gather leaders of Russia and Ukraine
- 'Bin yılın şarkıcısı' hayatını kaybetti
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Bir ilde daha ekmeğe zam
- Apple'ın Yeni SE modeli kapıda
- Babasına koronavirüs bulaştırdı, yaşamına son verdi
- CHP'li Ağbaba, cumhurbaşkanı adayını tarif etti