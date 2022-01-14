Lisede skandal: Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilen öğretmenin görevine son verildi

14 Ocak 2022 Cuma, 09:09

İstanbul’un gözde eğitim kurumlarından birinin lise bölümünde Almanca öğretmeni olan Patrick H.’nin cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.

Tv100'ün haberine göre; Patrick H.’nin rol aldığı filmlerin görüntülerinin internet üzerinden öğrenciler arasında yayılması üzerine skandal patlak verdi. Öğrencilerin durumu ailelerine iletmesiyle veliler okul yönetimine şikayette bulundu.

Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Patrick H. görevden alınıp okuldaki işine son verildi.

Çekmeköy'de bulunduğu belirtilen okuldaki yaşanan olay üzerine veliler de çocuklarının emanet edildiği öğretmenin araştırılmadan nasıl işe alındığını sorarak tepkilerini dile getirdi.