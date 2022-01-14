Lisede skandal: Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilen öğretmenin görevine son verildi
İstanbul bir özel lisede Almanca öğretmenliği yapan kişinin cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine öğretmen görevden alındı.
İstanbul’un gözde eğitim kurumlarından birinin lise bölümünde Almanca öğretmeni olan Patrick H.’nin cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.
Tv100'ün haberine göre; Patrick H.’nin rol aldığı filmlerin görüntülerinin internet üzerinden öğrenciler arasında yayılması üzerine skandal patlak verdi. Öğrencilerin durumu ailelerine iletmesiyle veliler okul yönetimine şikayette bulundu.
Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Patrick H. görevden alınıp okuldaki işine son verildi.
Çekmeköy'de bulunduğu belirtilen okuldaki yaşanan olay üzerine veliler de çocuklarının emanet edildiği öğretmenin araştırılmadan nasıl işe alındığını sorarak tepkilerini dile getirdi.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber