Gaziosmanpaşa'da polis aracının devrildiği kovalamacada 'terör' ayrıntısı
Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araçta 3 adet tabanca bulundu. Ayrıca kaçan şüphelilerden birinin terör örgütü ile bağlantılı olduğu öğrenildi.
Olay Gaziosmanpaşa'da akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galeri Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Şüphelilerde polisin uyarısına aldırış etmeden durmayarak kaçtı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
Şüphelilerin otomobilini polis ekipleri aynı cadde üzerinde durdurmak istedi. Orta refüje çarpan şüphelilerin otomobili polis aracına da çarparak devirdi. Kaza sonrası 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine Özel Hareket polisleri de dahil çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 polis memuruna ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3 SİLAH ÇIKTI
Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan incelemede bir şüphelinin terör örgütü ile bağlantısının olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin kullandığı otomobilde ise 3 adet silah buldu. Otomobilde bulunan deliller polis ekipleri tarafından tek tek toplandı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından şüphelilerin otomobili çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Devrilen polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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