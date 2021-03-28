Uyuşturucu kullanan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'ndan açıklama
Lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve yeniden gözaltına alınan AKP'li büro personeli Kürşat Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla açıklama yayımladı.
Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan AKP’li Kürşat Ayvatoğlu, ikinci defa gözaltına alındığı açıklandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ayvatoğlu'nun danışmanı veya özel kalem müdürü olmadığını belirterek, “Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, 'uyuşturucu batağına sürüklendiğini' belirten AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, ''Ticaret yapıyor olmama rağmen Ak Parti Genel Merkezde bir işim olursa siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesi ile orada işe girmek için bütün koşulları zorladım" dedi.
Ayvatoğlu'nun açıklaması şöyle:
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