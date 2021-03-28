Uyuşturucu kullanan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'ndan açıklama

28 Mart 2021 Pazar, 21:23

Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan AKP’li Kürşat Ayvatoğlu, ikinci defa gözaltına alındığı açıklandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ayvatoğlu'nun danışmanı veya özel kalem müdürü olmadığını belirterek, “Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, 'uyuşturucu batağına sürüklendiğini' belirten AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, ''Ticaret yapıyor olmama rağmen Ak Parti Genel Merkezde bir işim olursa siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesi ile orada işe girmek için bütün koşulları zorladım" dedi.

Ayvatoğlu'nun açıklaması şöyle: