Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: Yoldan geçen bir kişiyle birlikte 2 kişi vuruldu
Gaziosmanpaşa'da 2 kişi, bir motokuryeye ateş açtı. Silahlı saldırıda motokurye ve yoldan geçen bir kadın yaralandı. Motokuryenin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında 2 kişi, sokakta karşılaştıkları ve bir motokuryeye silahlı saldırıda bulundu. Kurşunların hedefi olan motokurye yere yığılırken, o sırada yoldan geçen Emine Köroğlu'na da mermi isabet etti. Saldırganlar farklı yönlere koşarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla çevre hastanelere götürülen yaralı kadının hayati tehlikeyi atlattığı, motosikletli kuryenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
"EŞİM KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN VURULMUŞ"
Silahlı saldırıda yaralanan Emine Köroğlu'nun kocası Sedat Köroğlu, eşinin karın bölgesinden vurulduğunu belirterek, "Kendi aralarında bir husumet olduğu bilgisi var. Olay bu şekilde gelişmiş. Eşim karşı komşudan bir şey almak için çıkmış. Çatışmanın olduğu anda kendini motorun arkasına saklıyor, korumaya çalışıyor. O sırada vurulmuş. Önce fark etmemiş, daha sonra bana vurulduğunu söyledi. Kurşun içerde kalmıştı, dün ameliyatla çıkardılar. Eşim hala yoğun bakımda. Servise çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu!
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme
- İddialar yenir yutulur gibi değil!