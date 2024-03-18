Gaziosmanpaşa'da yol verme tartışması: Taksinin camını yumruk atarak kırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sürücü ile taksi şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:49
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Gaziosmanpaşa'da hafif ticari araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesini engellemek için araya çevredekiler girerken, hafif ticari araç sürücüsü, taksinin arka camına yumruk atarak kırdı. O anlar bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.

TAKSİNİN CAMINI KIRDI

İddiaya göre; taksi şoförü ile hafifi ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Araçlarından inen sürücüler, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Çevredekiler kavga eden sürücüleri ayırmaya çalışırken hafif ticari araç sürücüsü, taksinin arka camına yumruk atarak kırdı. Taksi olay yerinden hızla uzaklaştı.


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