Uber Avustralya'da taksicilere 'dev tazminat' ödeyecek

Avustralya'da taksi işletmecileri ve şoförlerinin, cep telefonu üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e karşı açtığı toplu davada, Uber taksicilere 278 milyon Avustralya doları (178 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:54
Abone Ol google-news
Getty Images

Avustralya'da taksi işletmecileri ve şoförlerinin, cep telefonu üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e karşı açtığı toplu davada, Uber taksicilere 278 milyon Avustralya doları (178 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti.

Taksiciler, uygulamanın mevcut düzenlemelere uymaması nedeniyle gelirlerini kaybettikleri gerekçesiyle şirkete karşı dava açmıştı.

2019 yılında Victoria eyaletinde 8 binden fazla taksi şoförü ve kiralık araç sahibi adına açılan davada Uber, taksi ve kiralık araçların sahip olması gereken lisans kurallarını ihlal etmekle suçlanıyordu.

Uber'in ülkede hizmet vermeye başladığı ilk zamanlarda lisanssız araçlar ve izni bulunmayan şoförlerle çalıştığı iddia ediliyordu.

Taksicileri savunan Maurice Blackburn hukuk bürosu, anlaşmanın ülke tarihindeki bir toplu davada varılan en büyük 5. anlaşma olduğunu duyurdu.

Taksicileri savunan ekibin baş avukatı Michael Donelly, 5 yıldır Uber'in tazminat ödememek için "dişini tırnağına takarak mücadele ettiğini" ancak dava sürecine paralel olarak Avustralya halkının da Uber'e sırtını döndüğünü söyledi.

Uber şirketiyse anlaşma mahkemede resmi olarak imzalanmadan anlaşmanın boyutu hakkında yorum yapmanın "uygun olmayacağını" açıkladı.

Şirket "Uber 10 yıl önce hizmet vermeye başladığında, bu hizmete yönelik düzenlemeler ve Avustralya'da ne de dünyanın başka bir yerinde mevcuttu. Bugün durum farklı. Uber şu an Avustralya'nın her eyaletinde düzenlemelere tabi ve hükümetler de bizi ulaşım çeşitliliğinin önemli bir parçası olarak görüyor" açıklamasını yaptı.

ABD merkezli Uber şirketinin değeri 157 milyar dolar.


BBC Türkçe
UBER haberleri

İlgili Haberler

Formula 1 takımı Alfa Romeo Sauber'in yeni adı belli oldu!

Formula 1 takımı Alfa Romeo Sauber'in yeni adı belli oldu!
Yeni doğan bir büyük beyaz köpekbalığını, ilk kez bir YouTuber görüntülemiş olabilir

Yeni doğan bir büyük beyaz köpekbalığını, ilk kez bir YouTuber görüntülemiş olabilir
Fuhuş operasyonunda tutuklanan şüpheli YouTuber çıktı

Fuhuş operasyonunda tutuklanan şüpheli YouTuber çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşe giderken başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!

İşe giderken başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!
Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!

Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama

Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama
Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!

Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!
İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı

İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı
Trabzonspor’dan maç sonu flaş paylaşım: ‘Şapkadan çıkan tavşan’

Trabzonspor’dan maç sonu flaş paylaşım: ‘Şapkadan çıkan tavşan’