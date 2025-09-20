Gazze’de ölüm tehlikesiyle yaşayan görme engelli birey Abuhelal için Ankara’da eylem yapılacak: Filistinlinin feryadı

Gazze’de İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyan görme engelli Roaa Abuhelal (19), İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları kapsamında bombalar altında yaşam tehlikesiyle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 6 kişilik bir ailenin üyesi olan Abuhelal’ın babası da görme engelli. Abuhelal, bulunduğu yerden kurtulabilmek amacıyla Türkiye’den Engellilerin Haklarına Erişim Platformu Sözcüsü Av. Turhan İçli’ye ulaştı. İçli, Abuhelal’a destek olmak amacıyla Türkiye’de kamuoyu yaratmaya çalışıyor.

Gazetemiz Cumhuriyet’e demeç veren İçli, “Bu arkadaşımız orada ölüm riskiyle, açlıkla yüzyüze. Dolayısıyla güvenli bir yere gelebilmek istiyorlar. Bu tabii milyonlarca Gazzeli’nin bir talebi doğal olarak ama Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi, ‘çatışma ve risk durumlarında devletlerin engelli bireyleri koruma altına almaları ve güvenliklerini sağlama’ yükümlülüklerini getiriyor. Buna dayanarak bu ailenin, görme engelli bireylerin oradan çıkarılıp güvenli bölgelerden birine gönderilmeleri için kamuoyu oluşturmak istiyoruz” dedi.

İçli, bu kapsamda Ankara’da eylem yapma kararı aldıklarını açıkladı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki olarak yapılacak eylemde, Abuhelal için de kamuoyu oluşturmaya çalışılacak. Eylem, bugün saat 13.00’te Ankara Kızılay Sakarya Caddesi Havuz Başı’nda yapılacak.