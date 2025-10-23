Gazze Mahkemesi İstanbul’da soykırımı yargılıyor: 'Trump Planı kötü bir şaka'

BM eski Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk’un başkanlığında kurulan sivil inisiyatif, dört gün boyunca soykırım mağdurlarını, tanıkları ve dünyanın pek çok ülkesinden uzman konukları dinleyecek. 26 Ekim günü vicdan jürisinin vereceği nihai hüküm can yayınla tüm dünyaya açıklanacak.

2024 yılının sonunda kurulan Gazze Mahkemesi, 26-29 Mayıs 2025 tarihlerinde Saraybosna Üniversitesi’nde halka açık ilk genel duruşmalarını gerçekleştirmiş ve Saraybosna Deklarasyonu’nu yayımlamıştı.

"NETANYAHU’YA KARŞI DURULMALI"

Mahkemenin, İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda yapılan ilk oturumunda konuşmacılar, Avrupa ülkelerinin doğru tutum almadığını ve soykırımı engellemek için yeterli girişimde bulunmadığını vurguladı. Filistinlilerin yaşadıklarının 7 Ekim’de başlamadığını belirten uzmanlar, uluslararası mekanizmaların siyasi ortam sebebiyle çalıştırılmadığını söyledi. Ateşkes ve barış ilanlarına rağmen soykırımın devam etmesi ve yargılama-cezalandırma politikalarından söz edilmemesi eleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Gazze Mahkemesi kurucusu ve BM eski Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, “Gazze Mahkemesi, gerçekleri anlatan ve Gazze’deki korkunç durumları açıklığa çıkaracak enstrümanlardan biri olarak öne çıkıyor. Tekrarlanan ateşkes ihlalleri bize barış yolunun tercih edilmediğini gösterdi. Bunun yerine Hamas’ı provoke ederek karşılık alınması ve bunun bahane edilerek soykırım saldırılarına devam edilmesi tercih ediliyor gibi görünüyor. Uzun vadede açık, şeffaf bir biçimde bu soykırımın varlığını belgeleyip masum insanların üzerindeki etkisini kanıtlıyoruz. Bu mahkemenin görevlerini sürdürmesi ve adaleti sağlama çabaları devam edecektir” diye konuştu.

Yazar Arundhati Roy, “İnsanlar barış ve ateşkesten bahsediyor ama soykırım artarak devam ediyor. Soykırım suçlarına karşı cezalarla birlikte ilerlenmeli, devletler tekrar bu suçların yaşanmaması için tasarım yapmalı. Netanyahu’ya karşı durulmalı. Kendisi savaş suçlarını işleyen bir şüpheli” dedi.

"HOLOKOST’U SOYKIRIM SİLAHI YAPTILAR"

Hukuk ve Küreselleşme Profesörü Penny Green, “Filistin artık anti sömürge hareketi için bir öncü oldu. Değişimin sivil toplumdan gelmesi gerektiğini gördük. Uluslararası suçun en büyük sebebi hesap sorulmaması. Soykırımla birlikte bu sistemi gördük. İnsanların yaşadıklarını görmeliyiz ve müttefikleri olarak bir arada olmalıyız. Kampanyalar, boykotlar ve yaptırımlarla İsrail’i durdurmalıyız. Beraber baskı yaparak soykırıma ve sömürgeciliğe izin vermeyeceğimizi, faşizmi normal görmeyeceğimizi gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.

Küresel tarih profesörü ve yazar Cemil Aydın ise, Avrupa’nın tutumunu eleştirerek, “Tanıklık ettiğimiz soykırım 7 Ekim’de başlamadı. Bu süreç insalıktan çıkarma, insan olarak görmeme ve sonunda Filistinlileri tamamen yok etme şeklinde ilerledi. İsrailliler ve destek sağlayan ülkeler, yerel insanların kendilerini savunma hakları olmadığını belirttiler. İsrail güvenlik adı altında soykırım uyguladı. Tarihteki tüm soykırımlar aynı mantıkla gerçekleşti. Holokost’u Filistin’de soykırım uygulamak için silahlaştırdılar. Avrupanın günahlarının kefareti olarak kullandılar.”

"TRUMP PLANI KÖTÜ BİR ŞAKA"

Konferansta gösterilen videosunda Pink Floyd solisti Roger Waters, “Siyonizm sönmüş bir ideoloji. Çoğunluk Yahudi insanlığı da bunu biliyor. İsrail başarısız ve sahte bir devlet. Eğer bir devlet hayatta kalmak için soykırım uyguluyorsa zaten başarısız olmuştur. Sözde Trump barış planı gerçekten çok kötü bir şaka. Açık şekilde Filistinlilerin temel insan haklarını reddediyor. Soykırıma ve işgale karşı sabırla karşı koymanın yolu milyonların sokağa dökülmesi ve sesimizi kullanmaktır. Hiçbir kral tahtında oturup gülerek ellerini çocuklarımızın kanının içinde tutamaz. Final hedefimiz saati yüz yıl geriye çevirmek, siyonizmin lekesinin bu toprağı karartmasından öncesine dönebilmek. Tüm dünya liderlerine, özellikle Arap liderlerine, kendi insanlarınızın zihnini temsil etmenizi istiyorum” dedi.

Mahkemede Uluslararası Hukuk profesörü Susan Akram, Amerikalı oyuncu Marcia Cross, İslam Çalışmaları Profesörü Omar Suleiman, Filistinli İnsan Hakları Merkezi Direktörü Hukukçu Raji Sourani’nin konuşmaları dinlendi. İkinci oturumda Britanyalı tarihçi Avi Shlaim soykırımın tarihsel sürecini anlattı. Akademisyen Lana Tatour yerleşimci ve ırkçı siyonizmi, Amerikalı antropolog ve aktivist Jeff Halper Filistinlilere karşı işlenen suçları ve kolonyalizmi, Akademisyen Rania Muhareb kendi kaderini tayin hakkının inkarını, Filistinli araştırmacı ve hukukçu Rabia Eghbaria hukuki bir kavram olarak Nakba’yı, Yunan akademisyen ekonomist ve siyasetçi Yanis Varoufakis ise soykırımın ardındaki kapitalist ilişkileri anlattı.