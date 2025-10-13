'Gazze' toplantısına saatler kaldı: Erdoğan'ın Mısır uçuşunda sürpriz gelişme

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti.

Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı. Ayrıntılara ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

HEYETTE KİMLER VAR?

Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm el-Şeyh'e geldi.

SİSİ İLE BULUŞTU

Gazze zirvesine katılmak için Şarm El Şeyh'e giden Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi karşıladı.

Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.