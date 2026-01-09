Gebze’de Atatürk anıtı gece yarısı kaldırıldı: ‘İyi niyetli görmek çok zor’

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı, önceki gün gece saatlerinde kaldırıldı. Anıtın kaldırılmasına yurttaşlar tepki gösterirken tepkiler sonrası Gebze Belediyesi basın açıklaması yayımladı. Açıklamada “Gelinen aşamada teknik zorunluluklar nedeniyle Atatürk anıtının geçici olarak taşınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak değeridir. Atatürk anıtına yönelik alınan tüm kararlar; saygı, hassasiyet ve hukuki sorumluluk bilinciyle şekillenmektedir. Önemle bir kez daha ifade etmek isteriz ki söz konusu proje tamamlandığında Atatürk anıtı mevcut yerine yeniden taşınacaktır” dendi.

‘BİLGİLENDİRİLMEDİK’

Cumhuriyet’e konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, metro inşaatı nedeniyle bir süredir böyle bir niyet olduğuna dikkat çekti. Çiler, “İnşaat nedeniyle anıtın kaldırılmasına ilişkin 10 gün önce yetkililerle görüştük, hassasiyeti anlattık. Meclis gündeminde de bu vardı. Buna karşın bilgilendirme yapılmadan böyle durumla karşı karşıya kaldık. Son dönemde Atatürk’e yönelik saldırı ve yaklaşımı düşününce yaşananları iyi niyetle yorumlamak zor. Çünkü konunun Gebze halkı için ne kadar hassas olduğunu valiye de kaymakama da belediye başkanına da aktardık. Bu işlemden önce bilgi verilebilirdi. Belediye başkanı sekiz aylık bir inşaat süresinin ardından anıtın aynı yere konacağının sözünü verdi. Sürecin takipçisi olacağız."