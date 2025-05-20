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Gebze’de boya fabrikasında yangın

Gebze’de boya fabrikasında yangın

20.05.2025 12:55:00
Güncellenme:
DHA
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Gebze’de boya fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu'ndaki boya fabrikasında, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sürüyor.


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